Не узнать: как выглядела Лера Кудрявцева 30 лет назад

Лера Кудрявцева - «законсервировалась», именно так шутят ее коллеги по шоу-бизнесу. Ведущая шоу «Секрет на миллион» на свой 51-летний возраст выглядит шикарно.

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Раньше звезда омолаживалась с помощью инъекций, но потом на препараты пошла аллергия. И теперь Кудрявцева перешла на аппаратную косметологию.

На данный момент ее фигура ничем не отличается от той, что на архивном снимке - 30 лет назад студентка культпросветучилища Лера (слева) позирует с подругой Оксаной.