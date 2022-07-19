Не узнать: как выглядела Лера Кудрявцева 30 лет назад

Лера Кудрявцева - «законсервировалась», именно так шутят ее коллеги по шоу-бизнесу. Ведущая шоу «Секрет на миллион» на свой 51-летний возраст выглядит шикарно.
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Раньше звезда омолаживалась с помощью инъекций, но потом на препараты пошла аллергия. И теперь Кудрявцева перешла на аппаратную косметологию.
На данный момент ее фигура ничем не отличается от той, что на архивном снимке - 30 лет назад студентка культпросветучилища Лера (слева) позирует с подругой Оксаной.
Фото: Global Look Press
Через три года Кудрявцева станет ведущей шоу «Партийная зона» на ТВ-6.