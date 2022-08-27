Не унимается: посланный Бузовой Тарасов опять обратился к певице с предложением

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов после полученного от певицы пинка ответил ей. Спортсмен основал футбольный клуб «Родина – медиа» и хотел сотрудничества с экс-женой, но она жестко его отвергла, написав огромный пост в Сети. Но Тарасов решил не сдаваться и записал ей обращение.

«Оль, я никогда не сомневался в твоей классной команде — в классных пиарщиках, которые написали тебе классный текст — пока ты вся в съемках. Я просто хотел тебе сделать коммерческое предложение хорошее и не копаться в личном и в грязном белье, которое мне сейчас уже не интересно», - признался спортсмен. И предложил опять: «Кто бы что ни говорил: мы можем спокойно сесть и по-партнерски поговорить: ты просто выслушай предложение и все».

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Добавим, что Тарасов женат, у него сейчас трое детей, а от первого брака растет 13-летняя дочь Ангелина. И спортсмен не раз подчеркивал, что супруга не ревнует его к Бузовой.