«Он не украл ни рубля»: Макаревич перечислил заслуги Горбачева

По словам Макаревича, чуда, к сожалению, не случилось.

«Страна мало-помалу вернулась в свое обычное состояние. И еще — он не украл ни рубля. Странно, правда? Земля вам пухом, Михаил Сергеевич», — заметил Андрей Макаревич.

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Напомним, что Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. В последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем.