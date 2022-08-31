«Он не украл ни рубля»: Макаревич перечислил заслуги Горбачева

Музыкант Андрей Макаревич в «Телеграме» высказался после смерти бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
«Ушел Михаил Сергеевич Горбачев. Он сделал все, чтобы Россия стала равной среди равных, свободной среди свободных. Россия оказалась не готова. Те, кто поливал его грязью, даже не понимали, сколько хорошего он сделал и для них тоже».
По словам Макаревича, чуда, к сожалению, не случилось.
«Страна мало-помалу вернулась в свое обычное состояние. И еще — он не украл ни рубля. Странно, правда? Земля вам пухом, Михаил Сергеевич», — заметил Андрей Макаревич.
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Напомним, что Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. В последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем.