Не украинка: стала известна настоящая национальность Софии Ротару

Многие российские поклонники Софии Ротару считают, что певица по национальности — украинка. Оно и понятно: артистка родилась в деревне Маршинцы Черновицкой области и по сей день живет именно в этой стране.

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Однако по национальности Ротару — молдаванка! Отец девочки был бригадиром виноградарей, мать работала на рынке, оба они — молдаване, хотя мать по паспорту украинка. Ее просто так записали.