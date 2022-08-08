Не украинка: стала известна настоящая национальность Софии Ротару

Возможно, вы сильно удивитесь.
София Ротару. Фото: Global Look Press

София Ротару. Фото: Global Look Press

Многие российские поклонники Софии Ротару считают, что певица по национальности — украинка. Оно и понятно: артистка родилась в деревне Маршинцы Черновицкой области и по сей день живет именно в этой стране.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Однако по национальности Ротару — молдаванка! Отец девочки был бригадиром виноградарей, мать работала на рынке, оба они — молдаване, хотя мать по паспорту украинка. Ее просто так записали.

Между двумя странами — Украиной и Молдавией — даже возник негласный спор за право называть певицу своей уроженкой. Сама артистка с гордостью говорит о том, что обе страны для нее родные.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  