«Не трудитесь!»: Хаматова резко ответила людям, недовольным ее поведением в Латвии

Чулпан Хаматова перебралась на ПМЖ в Латвию, где у нее под Ригой есть в собственности дом. Звезда уже нашла работу в Новом Рижском театре, здесь специально под актрису создали спектакль без слов с титрами на латышском.

Режиссер Алвис Херманис специально для нее создал постановку Post Scriptum, в которой актриса молча сыграла сразу пять ролей: священника, насильника, учительницу, девочку и автора.

Пьесу он посвятил «совести, сознанию и подсознанию страны», на премьере в зале позволялось присутствовать тем журналистам, которые считают Россию агрессором.

Чулпан Хаматова, судя по всему, вполне адекватно понимала, какая реакция будет на это у многих россиян, поэтому, опубликовав кадры со спектакля в личном блоге, она сразу резко осекла тех, кто не одобряет ее поступков.