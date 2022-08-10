«Не тратьте время»: муж Вайкуле назвал глупостью запрет на въезд певицы в Россию

Недавний поступок артистки наделала много шума.
Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото: Global Look Press

Несколько дней назад Лайма Вайкуле выступала в Паланге. После концерта она появилась на сцене с украинским флагом, выразив тем самым свое отношение ко всему происходящему в мире.

Поступок наделал много шума в соцсетях. А депутат Дмитрий Кузнецов даже предложил запретить Вайкуле въезжать в Россию. Тем временем муж артистки считает это глупостью.

«Не тратьте ни мое, ни свое время, я не собираюсь комментировать всякие глупости», – рассказал Андрей Латковский «Абзацу».

Напомним, ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Лайму Вайкуле из России надо гнать поганой метлой.

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