«Не тратьте время»: муж Вайкуле назвал глупостью запрет на въезд певицы в Россию

Несколько дней назад Лайма Вайкуле выступала в Паланге. После концерта она появилась на сцене с украинским флагом, выразив тем самым свое отношение ко всему происходящему в мире.

Поступок наделал много шума в соцсетях. А депутат Дмитрий Кузнецов даже предложил запретить Вайкуле въезжать в Россию. Тем временем муж артистки считает это глупостью.