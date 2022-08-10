«Не тратьте время»: муж Вайкуле назвал глупостью запрет на въезд певицы в Россию

Несколько дней назад Лайма Вайкуле выступала в Паланге. После концерта она появилась на сцене с украинским флагом, выразив тем самым свое отношение ко всему происходящему в мире.
Поступок наделал много шума в соцсетях. А депутат Дмитрий Кузнецов даже предложил запретить Вайкуле въезжать в Россию. Тем временем муж артистки считает это глупостью.
«Не тратьте ни мое, ни свое время, я не собираюсь комментировать всякие глупости», – рассказал Андрей Латковский «Абзацу».
Напомним, ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Лайму Вайкуле из России надо гнать поганой метлой.