«Не Топалову же деньги зарабатывать! У него для этого жена!»: Тодоренко изрядно потроллила Миро

Когда блогер Лена Миро увидела эти кадры, то не смогла сдержать эмоций. Акула пера убеждена, что молодые мамы должны сидеть с новорожденными до двух, а то и до пяти лет. Зарабатывать же должны в это время их мужья.

«Ну, не Топалову же деньги зарабатывать, в конце-то концов! У него для этого образцово-показательная жена имеется. (…) Смотрю я на все это и задаюсь вопросом: а чем занят, собственно, Топалов, помимо ведения соцсетей? Когда-то он что-то там пел, но это, кажется, так давно было, что, можно считать, и не было вовсе. Суетится одна Тодоренко, а муж - так, статист: за руку там во время родов подержать, фоточки сделать», - возмутилась Миро.