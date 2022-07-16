Не только музыка и рыбалка: стало известно о неожиданном увлечении Шатунова

Еще подростком Юрий Шатунов стал солистом группы «Ласковый май». С тех пор музыка прочно вошла в его жизнь. Позже появилось еще одно хобби – рыбалка. Как рассказывали друзья, в Германии у него было любимое место – озеро вдали от цивилизации и шума.

Концерты, гастроли, семья – свободного времени оставалось не так много, но на компьютерную игру – гонки на болидах – Шатунов все-таки его находил.