Не только музыка и рыбалка: стало известно о неожиданном увлечении Шатунова

Еще подростком Юрий Шатунов стал солистом группы «Ласковый май». С тех пор музыка прочно вошла в его жизнь. Позже появилось еще одно хобби – рыбалка. Как рассказывали друзья, в Германии у него было любимое место – озеро вдали от цивилизации и шума.
Концерты, гастроли, семья – свободного времени оставалось не так много, но на компьютерную игру – гонки на болидах – Шатунов все-таки его находил.
«Игра, в которую играю я, в ней нет насилия, там есть спортивный интерес и интерес на мастерство. Ведь нужно тренироваться, чтобы освоить технические элементы. И только потом ты сможешь соревноваться с лучшими по всему миру. В конечном итоге я добился — я был чемпионом России, чемпионом мира», — рассказывал Шатунов «Комсомольской правде» в 2010 году.
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Напомним, Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Ему было 48 лет.