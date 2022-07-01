Не такая уж и новая: стала известна цена и пробег «Мазды», которую купила Юля Салибекова из «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном зажила по-новому. Чтобы стать более самостоятельной, Юлия закончила курсы вождения, получила права на управление автомобилем и сразу же купила машину.

Накануне она рассказала в микроблоге, что забрала автомобиль из салона. На «Мазде» оттенка спелой вишни, перевязанной бантом, Юлия Салибекова сама поехала домой.

Позже Юлия Салибекова рассекретила стоимость машины и призналась, что купила подержанный автомобиль.

«Мазде» три года, и за это время прошла она 73 тысячи километров.