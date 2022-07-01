Не такая уж и новая: стала известна цена и пробег «Мазды», которую купила Юля Салибекова из «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном зажила по-новому. Чтобы стать более самостоятельной, Юлия закончила курсы вождения, получила права на управление автомобилем и сразу же купила машину.
Накануне она рассказала в микроблоге, что забрала автомобиль из салона. На «Мазде» оттенка спелой вишни, перевязанной бантом, Юлия Салибекова сама поехала домой.
Позже Юлия Салибекова рассекретила стоимость машины и призналась, что купила подержанный автомобиль.
«Мазде» три года, и за это время прошла она 73 тысячи километров.
«Мазда СХ-5», 2019 года, 73 000 километров пробега, один хозяин, цена — 2 миллиона 230 тысяч рублей», — написала Юлия Салибекова в микроблоге.
Юлия Салибекова и ее новая машина. Фото: соцсети
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».