Не так уж и богата: какое личное наследство оставила Елизавета II

Королева Елизавета II 8 сентября ушла из жизни в возрасте 96 лет. Она стала самым долго правящим монархом в истории Англии. И за свою жизнь успела нажить личное состояние, которое теперь разделят между собой ее наследники.

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Как сообщает «Комсомольская правда», Елизавета оказалась не так богата, как некоторые ее предшественники на троне. Ее состояние оценивается в полмиллиарда долларов (если точнее, 530 млн долларов), что позволило ей занять 12 место среди богатейших правителей мира.

Зарабатывать королева могла из трех источников – ежегодный бюджетный грант за выполнение обязанностей перед государством, доход от частного герцогства Ланкастерского и личные сбережения, включающие в основном унаследованное ранее от родителей и мужа – от отца поместье Сандрингем и замок Балморал, от матери – 70 миллионов фунтов, от покойного мужа, принца Филиппа – 10 миллионов фунтов.

Большую часть дохода, который имела Ее Величество, она вкладывала в ценные бумаги, а также инвестировала в коллекцию почтовых марок, которая оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.