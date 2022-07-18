«Не та жизнь, которую хотел»: принц Гарри заскучал по родному дому

Два года назад принц Гарри и Меган Маркл отказались исполнять королевские обязанности и уехали в США. За океаном герцоги решили строить новую жизнь. Купили дом, заключили многомиллионные контракты, родили дочь. Но принц Гарри заскучал.

По словам королевского эксперта Нила Шона, Гарри еще больше стал скучать по дому после того, как побывал в Лондоне на платиновом юбилее Елизаветы II. 70-летие своего правления Великобританией Ее Величество отметила в начале июня.