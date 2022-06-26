Не сводят глаз друг с друга: Бурак Озчивит поделился нежным фото с женой Фахрийе Эвджен

Звезды турецких сериалов Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен, несомненно, одна из самых красивых известных пар в мире.
Супруги счастливы в браке и не скрывают, как им хорошо вместе. В микроблоге Бурак Озчивит поделился новым фото с женой Фахрийе Эвджен. В кадре супруги влюбленно смотрят друг на друга.
Их лица светятся счастьем, а глаза наполнены блеском, который знаком всем, кто был влюблен.
Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен. Фото: соцсети
Напомним, Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен познакомились во время съемок в сериале «Королек – птица певчая». Актер рассказывал, что между ними сразу же пробежала искра.
В 2017 году артисты сыграли свадьбу в Стамбуле, а в апреле 2019 года на свет появился их сын Каран.
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