Не сводят глаз друг с друга: Бурак Озчивит поделился нежным фото с женой Фахрийе Эвджен

Звезды турецких сериалов Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен, несомненно, одна из самых красивых известных пар в мире.

Супруги счастливы в браке и не скрывают, как им хорошо вместе. В микроблоге Бурак Озчивит поделился новым фото с женой Фахрийе Эвджен. В кадре супруги влюбленно смотрят друг на друга.

Их лица светятся счастьем, а глаза наполнены блеском, который знаком всем, кто был влюблен.