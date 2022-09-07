«Не стыдно нести чушь»: Рудковская нелестно отозвалась о Тюльпановой и показала справку, где указан ее год рождения

Продюсер Яна Рудковская в «Телеграме» заявила, что про ее возраст уже давно слагают легенды. Причем те, с кем она об этом никогда даже не говорила. К примеру, с бывшей женой футболиста Александра Кержакова — Миланой Тюльпановой.
«Милана, тебе не стыдно нести эту чушь? Блинов объелась или как это правильно сформулировать в твоем случае? Мат-перемат и моя фамилия! Ты же лжешь людям, которые на тебя подписаны и разносишь как блогер дизинфо про меня в СМИ, клевеща на меня. Вот совсем тебе не советую это делать, и ты прекрасно знаешь почему. Тем более то, что ты говоришь — это ложь!»
Справка Яны Рудковской. Фото: телеграм Яны Рудковской
Как отметила Рудковская, журналисты могут дозвониться до ее классного руководителя Софии Егоровой. В архивах есть документы, подтверждающие ее возраст. Также Рудковская показала документ, где есть настоящий год ее рождения.
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Напомним, что в Сети постоянно ходят слухи, якобы Рудковской больше лет, чем на самом деле. Одной из тех, кто засомневался в истинном возрасте продюсера, стала как раз Милана Тюльпанова.