«Не стыдно нести чушь»: Рудковская нелестно отозвалась о Тюльпановой и показала справку, где указан ее год рождения

Как отметила Рудковская, журналисты могут дозвониться до ее классного руководителя Софии Егоровой. В архивах есть документы, подтверждающие ее возраст. Также Рудковская показала документ, где есть настоящий год ее рождения.

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Напомним, что в Сети постоянно ходят слухи, якобы Рудковской больше лет, чем на самом деле. Одной из тех, кто засомневался в истинном возрасте продюсера, стала как раз Милана Тюльпанова.