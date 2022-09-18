«Не стоит мучить себя. Следует расставаться»: про измену в семье Нюши высказалась Миро

Однако многие уверены, что сходил налево именно супруг, ведь в прошлом году она вынашивала второго ребенка Саффрона. И ей явно было не до утех на стороне.

Нюша сказала, что такие проблемы нужно озвучивать, говорить о них людям, а не держать в себе, тогда будет возможным простить данный проступок.

Блогер Лена Миро категорически не согласна с Нюшей, она убеждена, что если человек вспоминает об этом и рассказывает другим, то никакого прощения тут нет, а есть беда, которая гложет изнутри, и она никуда не денется.

«Не стоит мучить себя. Не стоит мучить партнера. После измены следует расставаться и начинать новую жизнь. И еще на берегу с новым партнером обговорить этот момент – что для тебя неприемлемо в отношениях. То, что точно послужит причиной их завершения», - написала Лена Миро в своем ЖЖ.