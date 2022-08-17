Не стерва, а чудачка: Белла Хадид рассказала о своей первой роли на экране

Супермодель Белла Хадид теперь еще и актриса. Она играет в третьем сезоне американского сериала «Рами», который транслируется на видеосервисе Hulu.
В новом интервью 25-летняя красотка рассказала, что исполняет роль девушки главного героя — молодого мусульманина, который, по сюжету, пытается быть и современным американцем, и последователем своей веры.
«Люди, наверное, думали, что моя первая актерская работа будет чем-то сверхчувственным и сексуальным, но это не так», — поделилась Белла.
На самом деле ее героиня — откровенная чудачка и даже смешная в некоторых моментах.
«Я подумала, что это идеально, — цитирует модель-актрису журнал GQ. — Люди будут встречать меня и говорить: «О, я думал, что ты стерва. Или что ты злая». А я такая: «Это не такой человек, которого ты видел на обложке журнала: ни души, ничего? Это просто броня».
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Хадид добавила, что на съемочной площадке работает с другими арабами и это делает ее очень счастливой — наконец-то она среди единомышленников. Пожелаем холодной красавице с обложек журналов большой актерской карьеры.