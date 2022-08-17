Не стерва, а чудачка: Белла Хадид рассказала о своей первой роли на экране

Супермодель Белла Хадид теперь еще и актриса. Она играет в третьем сезоне американского сериала «Рами», который транслируется на видеосервисе Hulu.

В новом интервью 25-летняя красотка рассказала, что исполняет роль девушки главного героя — молодого мусульманина, который, по сюжету, пытается быть и современным американцем, и последователем своей веры.

«Люди, наверное, думали, что моя первая актерская работа будет чем-то сверхчувственным и сексуальным, но это не так», — поделилась Белла.

На самом деле ее героиня — откровенная чудачка и даже смешная в некоторых моментах.