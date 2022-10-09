«Не справляюсь, не вывожу»: Арзамасова впервые после объявления мобилизации сделала заявление

Поклонники не оставили это в стороне и атаковали ее вопросами на тему, как долго она будет хранить молчание о происходящем вокруг. В итоге Арзамасова решилась сделать заявление и поговорить открыто с почитателями.

«Я хочу попросить у вас прощения за то, что я не пишу о том, о чем вы и так можете посмотреть в теленовостях или многочисленных телеграм-каналах. Я не хочу… Не справляюсь. Не люблю сленг, но в данном случае использую это слово: «не вывожу». Я загрузила себя работой по макушку, а все душевные силы и ресурсы - в семье. Правильно это или нет, сложно сказать. Но на этом этапе жизни у меня получается только так» *, - написала в своем телеграме Елизавета Арзамасова.

* Сохранена авторская стилистика и орфография.