«Не сожалей ни о чем»: ведущая «Дома-2» Ольга Орлова сообщила, в какой стране находится

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова отдыхает за пределами России.
Ольга Орлова

Ольга Орлова. Фото: соцсети

Бывшая солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова обожает красивую жизнь.

В эти дни у звезды летние каникулы. В микроблоге Ольга Орлова сообщила, что проводит их не в России. 

Выбор Ольги Орловой пал на фешенебельный курорт на Лазурном берегу Франции. Звезда не стала скрывать, что находится в Сен-Тропе, указав геотег в микроблоге.

На фото Ольга Орлова предстала на террасе своего номера в отеле с видом на Средиземное море.

Телеведущая облачилась в костюм зеленого оттенка, повязав на голову чалму.

«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу», - подписала кадр Ольга Орлова.

 

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Поклонники телеведущей искренне порадовались за Ольгу Орлову, которая может позволить себе столь роскошный отдых.

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