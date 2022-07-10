«Не сожалей ни о чем»: ведущая «Дома-2» Ольга Орлова сообщила, в какой стране находится

Бывшая солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова обожает красивую жизнь.

В эти дни у звезды летние каникулы. В микроблоге Ольга Орлова сообщила, что проводит их не в России.

Выбор Ольги Орловой пал на фешенебельный курорт на Лазурном берегу Франции. Звезда не стала скрывать, что находится в Сен-Тропе, указав геотег в микроблоге.

На фото Ольга Орлова предстала на террасе своего номера в отеле с видом на Средиземное море.

Телеведущая облачилась в костюм зеленого оттенка, повязав на голову чалму.