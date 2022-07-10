«Не сожалей ни о чем»: ведущая «Дома-2» Ольга Орлова сообщила, в какой стране находится

Бывшая солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова обожает красивую жизнь.
В эти дни у звезды летние каникулы. В микроблоге Ольга Орлова сообщила, что проводит их не в России.
Выбор Ольги Орловой пал на фешенебельный курорт на Лазурном берегу Франции. Звезда не стала скрывать, что находится в Сен-Тропе, указав геотег в микроблоге.
На фото Ольга Орлова предстала на террасе своего номера в отеле с видом на Средиземное море.
Телеведущая облачилась в костюм зеленого оттенка, повязав на голову чалму.
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу», - подписала кадр Ольга Орлова.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Поклонники телеведущей искренне порадовались за Ольгу Орлову, которая может позволить себе столь роскошный отдых.
Смотрите также