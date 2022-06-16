«Он не совсем здоров»: обвиненная в продажности Васильева ответила Садальскому

На днях актер Стас Садальский раскрыл подноготную о своей экс-подруге Татьяне Васильевой. Звезды некогда крепко дружили, а теперь, судя по всему, наступил период крепкой вражды.
В частности, Садальский раскрыл, что Васильева продажна и за 300 тысяч рублей на заказ облила грязью известного политика. В ответ на обвинения коллеги актриса не стала молчать. Она прокомментировала выпад от звезды «Места встречи изменить нельзя» Telegram-изданию «Абзац».
«Он не стоит никаких моих слов. Зная его долгие годы, я понимаю, что он не совсем здоров. Его позиция мне, во-первых, неинтересна, во-вторых, абсолютно неясна. Я думаю, что это паранойя, которая почему-то касается непосредственно меня», — убеждена актриса.
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