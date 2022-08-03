«Не совсем удобно»: почему Шатунов наотрез отказывался оформлять немецкое гражданство

Музыкант Юрий Шатунов в эфире программы «Кино в деталях» в 2009 году рассказывал, почему не получает гражданство в Германии.
«У меня в Германии вид на жительство. Получать немецкое гражданство я не хочу. Потому что так не совсем удобно. Тогда для приезда в Россию надо будет оформлять визу».
Как отметил Шатунов, он — гражданин России. «Плюс я могу путешествовать по Европе в любую точку», — отмечал Юрий Шатунов.
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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.