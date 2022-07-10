«Не совсем по классике все пройдет»: сын Сенчуковой и Рыбина раскрыл подробности предстоящей свадьбы

18 июня единственный сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий сделал своей девушке предложение руки и сердца. Возлюбленная парня ответила согласием, после чего влюбленная парочка сразу начала подготовку к торжеству.

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По признанию Василия, они решили не затягивать с празднованием, поэтому уже через две недели они официально станут мужем и женой. Что касается самой свадьбы, то она пройдет в нетрадиционном формате.

«Свадьбу сыграем 23 июля. Не совсем по классике все пройдет. Хотим из свадьбы сделать шоу. Сами готовим номера. Мы целыми днями на звонках с ведущими, фотографами, видеографами. Фильм о свадьбе хочется красивый, а не абы какой», — поделился сын артистов.

По словам Василия, придет около 80 человек. Это родные пары из разных городов, а также их друзья.

«В общем, голова кипит у всех», — подчеркнул сын Сенчуковой в интервью МУЗ-ТВ.

Ранее певица Наталья Сенчукова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказала, на что ее сын Василий потратил первые заработанные деньги.