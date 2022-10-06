«Не смогу оставаться дома»: Поплавская рассказала, что сделает, если ее сыновей мобилизуют

Актрису Яну Поплавскую спросили, как ее семья отреагировала на новость о частичной мобилизации. У звезды фильма «Про Красную Шапочку», напомним, два взрослых сына и 40-летний муж.
«Мои сыновья и мой муж — это те люди, которые никуда не убежали. Даже не было попытки… — ответила артистка в YouTube-шоу «Алена, блин!». — Могли они поехать и получить израильский паспорт? Конечно, могли, да. С места не двинулись. Вообще».
«И старший, и младший сказали, что если их призовут — они пойдут. То же самое сказал мне муж».
Поплавскую тут же спросили, отпустит ли она детей на фронт. 55-летняя актриса ответила, что в этом случае уйдет вместе с ними.
«Я поеду работать в любой из госпиталей, чтобы ухаживать за ранеными солдатами. Это тоже чьи-то сыновья, мужья, братья… И я не смогу просто оставаться дома», — пояснила звезда.
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Яна добавила, что воспитывала своих сыновей определенным образом и не может теперь «спрятать» их от родины. При этом она понимает, что у любой женщины будет все внутри разрываться от боли, если когда-нибудь придется отправлять своего ребенка на фронт.
При этом актриса подчеркнула, что не будет вешать ярлыки и обвинять тех, кто уехал или скрывается от мобилизации.