«Не смогу оставаться дома»: Поплавская рассказала, что сделает, если ее сыновей мобилизуют

Актрису Яну Поплавскую спросили, как ее семья отреагировала на новость о частичной мобилизации. У звезды фильма «Про Красную Шапочку», напомним, два взрослых сына и 40-летний муж.

«Мои сыновья и мой муж — это те люди, которые никуда не убежали. Даже не было попытки… — ответила артистка в YouTube-шоу «Алена, блин!». — Могли они поехать и получить израильский паспорт? Конечно, могли, да. С места не двинулись. Вообще». «И старший, и младший сказали, что если их призовут — они пойдут. То же самое сказал мне муж».

Поплавскую тут же спросили, отпустит ли она детей на фронт. 55-летняя актриса ответила, что в этом случае уйдет вместе с ними.