Не смогла скрыть радости: Бузова намочила брюки, увидев Батрутдинова (видео)

Теперь Ольга делится кадрами со съемок. Она предпочитает демонстрировать свои наряды. Телеведущая прикладывает усилия, чтобы хорошо выглядеть. Она любит носить струящиеся платья и яркие костюмы. Примечательно, что накануне уже в конце съемок к ней приехал Батрутдинов. В Сети оказались кадры, на которых Бузова его встречает.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».