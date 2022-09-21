Не смогла скрыть радости: Бузова намочила брюки, увидев Батрутдинова (видео)

Ольга Бузова пережила развод с Дмитрием Тарасовым. Бывшая ведущая шоу «Дом-2» сильно переживала из-за предательства со стороны футболиста. Примечательно, что потом она не могла найти новую любовь. Ей не раз приписывали роман с Тимуром Батрутдиновым, но они решили не перешагивать границу дружбы. А после расставания с Давой звезда стала умалчивать о своей жизни.
Теперь Ольга делится кадрами со съемок. Она предпочитает демонстрировать свои наряды. Телеведущая прикладывает усилия, чтобы хорошо выглядеть. Она любит носить струящиеся платья и яркие костюмы. Примечательно, что накануне уже в конце съемок к ней приехал Батрутдинов. В Сети оказались кадры, на которых Бузова его встречает.
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Артистка была в струящихся брюках и рубашке в пижамном стиле. Она обняла Тимура, обвив руками его шею. В этот момент ее брюки намокли. Конфуз заметили поклонники. Многие посчитали, что Ольга так устала к ночи, что просто не смогла сдержаться.
«Мне же не показалось?», «Оля, береги себя», «Ну при виде Батрутдинова и не такое происходит», «Бузова просто соскучилась по мужикам», — стали писать пользователи Сети.