Не смешно: Меньшова не вынесла кривляний Галкина* на зарубежной сцене

«Мне совсем не нравится жанр его последних выступлений, куски из которых я видела в записи, мне совсем не кажется этот тон и ирония уместными. А этот тип юмора меня не только не смешит, но и сильно раздражает. И стилистически. И содержательно», - сказала Меньшова.

Она при этом считает, что юморист транслирует частное мнение и воспринимать слова Галкина* серьезно не имеет смысла. Меньшова также обратила внимание, что артист не прячется от народа и открыто показывает публике, где он и чем занимается.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Источник: Telegra.ph.