«Не случайно»: Пугачева вернется в Россию через три недели

Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России в начале марта. Четыре месяца семья жила в Израиле, а позже перебралась в Латвию. В Юрмале они поселились в особняке «Марта», который арендуют на протяжении многих лет во время своего пребывания в стране.

По словам друзей Примадонны, в ближайшее время она все-таки вернется в Россию. Причина – двойняшек Лизу и Гарри нужно отправлять в школу.