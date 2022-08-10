«Не случайно»: Пугачева вернется в Россию через три недели

Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России в начале марта. Четыре месяца семья жила в Израиле, а позже перебралась в Латвию. В Юрмале они поселились в особняке «Марта», который арендуют на протяжении многих лет во время своего пребывания в стране.
По словам друзей Примадонны, в ближайшее время она все-таки вернется в Россию. Причина – двойняшек Лизу и Гарри нужно отправлять в школу.
«Алла Борисовна вернется в конце августа, так как детям надо идти в школу. Не случайно она молчит на главную тему. У Максима концерты за границей: он пока там будет в разъездах. Видимо семья осенью на каникулы также полетит в Израиль, где все и воссоединятся. Пока у Максима концерты по миру, жена с детьми будет дома. А потом – решат, где жить», - цитирует коллег Примадонны «Комсомольская правда».
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Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачева купила барокамеру для сохранения молодости. Но до Кесарии покупка за 3 млн рублей не дошла из-за проблем на границе.