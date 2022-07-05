Не скрыла свою красоту: Нюша в велосипедках цвета апельсина и шелковой рубашке оторвалась на пенной вечеринке

Нюша является одной из самых популярных певиц. Она уже много лет выступает на сцене. Артистка признается, что раньше едва находила время на отдых.

Теперь она растит дочку Серафиму-Симбу и сына, чье имя скрывает. Звезда переехала жить в Дубай, но летом предпочла вернутся в Москву, чтобы подготовиться к выходу из декретного отпуска.