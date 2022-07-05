Не скрыла свою красоту: Нюша в велосипедках цвета апельсина и шелковой рубашке оторвалась на пенной вечеринке

Нюша является одной из самых популярных певиц. Она уже много лет выступает на сцене. Артистка признается, что раньше едва находила время на отдых.
Теперь она растит дочку Серафиму-Симбу и сына, чье имя скрывает. Звезда переехала жить в Дубай, но летом предпочла вернутся в Москву, чтобы подготовиться к выходу из декретного отпуска.
Пока у Нюши есть свободное время, она видится с родными и подругами. Звезда не перестает хвастаться новыми образами. После родов она не вернулась в форму, но умело маскирует изъяны фигуры. Примечательно, что накануне артистка отправилась на детский праздник.
Она облачилась в платье-рубашку из шелка цвета фуксии. Звезда дополнила лук велосипедками цвета апельсина и босоножками на платформе.
А вот ее наследница предстала в пышном платье из органзы цвета Барби.
Потом началась пенная вечеринка. Симба с радостью стала заныривать в белую пену и кидаться ей в маму. Нюша не побоялась испачкать одежду и испортить макияж. Она тоже повеселилась, зайдя в пену по колено.
«Погуляли вчера с Симбулей на дне рождения», — отметила звезда.
Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Поклонники восхитились тем, как выглядела певица. Многие отметили, что ее наряд выглядел стильно и подчеркнул ее стройные ноги.
«Какая красивая», «Вот это мамочка», «Само совершенство», «Крутая», «Ну что за чарующие ножки», «Лучок просто бомбический», — стали писать подписчики.