Не скрыла лица детей: Утяшева привела подросшего сына и дочку на источник в Башкирии

Ляйсан Утяшева давно завершила карьеру художественной гимнастки. Теперь ее многие знают, как телеведущую. Она смогла вести шоу «Танцы» и стать лицом проекта.

При этом Ляйсан создала свой коллектив и гастролирует со своей постановкой. Она также посещала красные дорожки, но всегда уделяет время семье. Звезда растит двоих детей с мужем Павлом Волей.