Не скрыла лица детей: Утяшева привела подросшего сына и дочку на источник в Башкирии

Ляйсан Утяшева давно завершила карьеру художественной гимнастки. Теперь ее многие знают, как телеведущую. Она смогла вести шоу «Танцы» и стать лицом проекта.
При этом Ляйсан создала свой коллектив и гастролирует со своей постановкой. Она также посещала красные дорожки, но всегда уделяет время семье. Звезда растит двоих детей с мужем Павлом Волей.
Утяшева зачастую путешествует. Она не раз была в Дубае, посещала Исландию и другие места. А также каждое лето телеведущая приезжает к родным в Башкирию.
В этом году она снова навестила свою бабушку и другую родню в селе Раевский, где экс-гимнастка росла. Ляйсан накануне забралась на гору с детьми, где раньше бывала со своей мамой.
А вот 9 августа она решила съездить на Святой источник. С ней были муж и наследники. Утяшева была в рубашке, кепке и очках. Она призналась, что для нее место стало очень запоминающимся.
Дедушка спортсменки проводил их к источнику. За супругами шли сын Роберт и дочка София. На этот раз им не стали прятать лица.
«Святой источник Изгле Гели в селе Нарыстау. Уже стало доброй традицией семьи - приезжать сюда каждый год, умываться, набирать воду… Она чистейшая. Ученые брали пробу и подтвердили это. Бьет прямо из под земли», – поделилась Утяшева.
Поклонники восхитились тем, какая дружная семья у телеведущей. Многие осыпали комплиментами звезду и ее родных. «Вы молодцы. Не забываете свои родные места, чтите традиции и дети следуют вам! Браво!», «Вы чудесная семья», «Дети как выросли», «Сын копия Пашки», «Классные такие», — стали писать подписчики.
Ляйсан Утяшева с дедушкой и сыном. Фото: соцсети звезды