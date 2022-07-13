«Не сидит вообще на месте»: Аня Левченко из «Дома-2» подловила сына-непоседу в момент разноса комнаты

Бывшие участники «Дома-2», супруги Аня Левченко и Валера Блюменкранц, воспитывают сына Давида. В апреле малышу исполнился годик.
Давид растет очень подвижным ребенком. В телеграм-канале Аня Левченко поделилась видео с участием сына, на котором запечатлела, как Давид наводит шороха в комнате.
Непоседливый Давид устанавливает свои порядки в доме, разбрасывая все, что попадается ему под руку.
«Давид, как дела? В синяках весь, пошли мыться. Балованный, просто разнос», — пожаловалась на сына за кадром Аня Левченко.
«Не сидит вообще на месте, только хожу следом убираю и останавливаю», — рассказала про сына Аня Левченко.
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Напомним, у Давида есть старшая сестренка, пятилетняя Бетти. Дочка Валеры Блюменкранца от первого брака периодически приезжает в гости к папе из Москвы в Санкт-Петербург и отлично ладит с младшим братом.