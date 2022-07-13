«Не сидит вообще на месте»: Аня Левченко из «Дома-2» подловила сына-непоседу в момент разноса комнаты

Бывшие участники «Дома-2», супруги Аня Левченко и Валера Блюменкранц, воспитывают сына Давида. В апреле малышу исполнился годик.

Давид растет очень подвижным ребенком. В телеграм-канале Аня Левченко поделилась видео с участием сына, на котором запечатлела, как Давид наводит шороха в комнате.

Непоседливый Давид устанавливает свои порядки в доме, разбрасывая все, что попадается ему под руку.