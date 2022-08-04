«Не Шаляпин же»: Васильева высказалась о поведении Вайкуле

«Я вообще никогда в жизни ее не видела, поэтому меня, так сказать, ее поступок никак не интересует. Не большая потеря от того, что не будет ее концертов в России. Вообще нет потери. Не Шаляпин же», - цитируют Васильеву «Народные новости».