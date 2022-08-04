«Не Шаляпин же»: Васильева высказалась о поведении Вайкуле

На днях Лайма Вайкуле выразила свое отношение ко всему происходящему в мире. Певица дала концерт в Паланге, а после вышла на сцену с украинским флагом. Также артистка отметила, что в Россию приезжать не собирается.
На этот счет высказалась актриса Татьяна Васильева.
Лайма Вайкуле. Фото: Global Look Press
«Я вообще никогда в жизни ее не видела, поэтому меня, так сказать, ее поступок никак не интересует. Не большая потеря от того, что не будет ее концертов в России. Вообще нет потери. Не Шаляпин же», - цитируют Васильеву «Народные новости».
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Напомним, ранее продюсер Иосиф Пригожин назван поступок Лаймы Вайкуле свинством и провокацией.