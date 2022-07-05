«Не «Сегодня вечером», а «Я и зеркало»: Садальский осудил Цискаридзе после эфира на Первом канале

Весной на Первом канале возобновилась после перерыва программа «Сегодня вечером». Ее раньше вел Максим Галкин, но в свете его скандальных выпадов в адрес страны муж Пугачевой лишился работы на телевидении. Заменили его Николаем Цискаридзе, но не всем такая перемена пришлась по душе.

Актер Стас Садальский пристально следит за эфирами передачи и ловит каждую ошибку Николая Цискаридзе. На этот раз он поделился наблюдением в своем «Телеграм», предложив новое название передаче.

«Похоже у Первого канала «Дело – швах», смотрите цифры. Балерун Цискаридзе рассказывает только о себе, маме, няне самозабвенно. Интересоваться другими людьми у него не получается. Ему не интересны чужие рассказы. Николя гостей пережидал, потом репликами невпопад напоминал, что он главный. В общем, не «Сегодня вечером», а «Я и Зеркало», - написал актер.

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Напомним, Максим Галкин много лет вел передачи на Первом канале. Но, сбежав из страны, лишился не только работы, но и рекламных контрактов и концертов.

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