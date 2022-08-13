«Не сдохнут с голоду»: Кушанашвили высказался о судьбе Галкина и его брата

Как отметил Кушанашвили, он проникся талантом Максима Галкина, когда юморист вел программу «Лучше всех». По словам телеведущего, однажды он даже расплакался во время эфира. Галкина Кушанашвили считает лучшим ведущим на земле.

Напомним, что Максим Галкин покинул Россию несколько месяцев назад. Сейчас он активно гастролирует по всему миру со своими концертами и в родную страну возвращаться не спешит.