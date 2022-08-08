Не считает Россию родиной и грозился уйти из шоу-бизнеса: стало известно, какое гражданство имеет Валерий Меладзе

Валерий Меладзе минувшей весной сделал ряд заявлений, которые, как считают многие эксперты, публика ему не простит. Артист, сделавший карьеру в России, выступил против событий на юго-востоке Европы. Чуть позже ему припомнили слова о том, что нашу страну своей родиной он не считает.

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На обрушившуюся критику Меладзе-младший отреагировал желанием покинуть шоу-бизнес и начать работать по профессии – очисткой воды. Однако, передумал и вернулся на сцену. Планирует снова зарабатывать в России. «Комсомольская правда» вскрыла его госзаказы в РФ, и выяснилось, что у артиста – гражданство РФ.

Сам Меладзе недавно выступил перед состоятельной публикой Монако. Цена его билетов в роскошном ресторане Yacht Club de Monaco значилась от 750 до 1200 евро.