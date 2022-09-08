«Не разжимая рук!»: Лопес в джинсах палаццо и топике с голым животом подловили на променаде с Аффлеком

Папарацци подловили Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на прогулке. Голливудская дива восхитила поклонников ультрамодным монохромным костюмом в кипенно-белом оттенке. Джей Ло щегольнула в топике и джинсах палаццо с высокой посадкой, засветив свой голый животик. Талия у 53-летней Дженнифер просто фантастическая. Изюминкой образа стали сабо на высокой платформе с массивным каблучком. На голове у актрисы красовалась ковбойская шляпка, не забыла Лопес и про вместительную сумочку.

Возлюбленную на прогулку сопровождал Бен Аффлек. Парочка шла рядом по бульвару словно приклеенная, не разжимая рук. Сразу видно — молодожены.

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