«Не расстраивайтесь!»: Симоньян сделала заявление по поводу своей внешности

Журналист ответила на комментарии злопыхателей в Сети.
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Global Look Press

Маргарита Симоньян поделилась кадрами из отпуска в своем телеграм-канале. Журналист показала, как катается на яхте по реке. Злопыхатели же не упустили возможности указать на ее внешность.

«Какая неприятная улыбка… И эти унитазные зубы!» - написал один из подписчиков.

Симоньян дала хлесткий ответ.

«Вопреки сведениям «из достоверных источников», зубы у меня свои. Если приглядитесь, заметите, что передние два чуть желтее, чем другие, а нижний ряд не совсем ровный, — так что не расстраивайтесь!» - написала она.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее Маргарита Симоньян рассказала, откуда она взяла яхту, на которой и проводила свободное время.

Маргарита Симоньян. Скриншот: соцсети

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