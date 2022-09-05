«Не расстраивайтесь!»: Симоньян сделала заявление по поводу своей внешности

Маргарита Симоньян поделилась кадрами из отпуска в своем телеграм-канале. Журналист показала, как катается на яхте по реке. Злопыхатели же не упустили возможности указать на ее внешность.
«Какая неприятная улыбка… И эти унитазные зубы!» - написал один из подписчиков.
Симоньян дала хлесткий ответ.
«Вопреки сведениям «из достоверных источников», зубы у меня свои. Если приглядитесь, заметите, что передние два чуть желтее, чем другие, а нижний ряд не совсем ровный, — так что не расстраивайтесь!» - написала она.
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Напомним, ранее Маргарита Симоньян рассказала, откуда она взяла яхту, на которой и проводила свободное время.
Маргарита Симоньян. Скриншот: соцсети