«Не рассказывайте, что нам делать здесь»: Бондарчук обратилась к уехавшим звездам

Напомним, в конце февраля и начале марта из России уехали Чулпан Хаматова, Максим Галкин и Алла Пугачева, Андрей Макаревич и многие другие звезды.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

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