«Не рассказывайте, что нам делать здесь»: Бондарчук обратилась к уехавшим звездам

Светлана Бондарчук решила обратиться к уехавшим из России звездам. Бывшая жена знаменитого режиссера негодует – ей не по душе то, что некоторые сбежавшие поливают грязью россиян и учат их жизни.
«Большая просьба к тем людям, которые уехали, — это их решение, но оттуда не рассказывайте, что нам делать сегодня здесь, находясь в России. Наверное, странно звонить в старую семью и рассказывать, как им надо жить. Вот это — вредная тенденция, она существует», - заявила Бондарчук в интервью Надежде Стрелец.
Напомним, в конце февраля и начале марта из России уехали Чулпан Хаматова, Максим Галкин и Алла Пугачева, Андрей Макаревич и многие другие звезды.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.