«Не пыхтите»: Кучера объяснил, почему Ревва уехал в Испанию

Ранее Алена Жигалова в своей программе заявила, что Александр Ревва перебрался в Испанию. По ее словам, все его российские счета заблокированы. Кроме того, потерял он и всю российскую недвижимость.

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Позже жена Александра Реввы Анжелика пригрозила судом Жигаловой. По ее словам, ни о какой эмиграции речи идти не может.