«Не пыхтите»: Кучера объяснил, почему Ревва уехал в Испанию

Актер Оскар Кучера в «Телеграме» заступился за юмориста Александра Ревву, который, по слухам, вместе с семьей эмигрировал в Испанию.
«Не пыхтите. Мой товарищ Саша Ревва никуда не иммигрировал. Просто поехал отдыхать в Испанию с семьей!»
Ранее Алена Жигалова в своей программе заявила, что Александр Ревва перебрался в Испанию. По ее словам, все его российские счета заблокированы. Кроме того, потерял он и всю российскую недвижимость.
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Позже жена Александра Реввы Анжелика пригрозила судом Жигаловой. По ее словам, ни о какой эмиграции речи идти не может.