«Не прячусь. Работаю»: Галкин впервые прокомментировал свой побег из России

Накануне Максим Галкин выступил в латвийском селе Роя. Население его - чуть больше двух тысяч человек, но это не смутило юмориста. Кадрами с концерта он поделился в соцсети, поблагодарив публику за поддержку.

Тем временем, в комментариях к публикации разгорелась целая дискуссия. Некоторые упрекнули юмориста в том, что в России он никогда не выступал в селах, а теперь - пожалуйста. Тем временем, один из фолловеров прямо спросил, почему Максим сбежал из страны.