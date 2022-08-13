«Не прячусь. Работаю»: Галкин впервые прокомментировал свой побег из России

Шоумен гастролирует по Прибалтике.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Накануне Максим Галкин выступил в латвийском селе Роя. Население его  - чуть больше двух тысяч человек, но это не смутило юмориста. Кадрами с концерта он поделился в соцсети, поблагодарив публику за поддержку.

Тем временем, в комментариях к публикации разгорелась целая дискуссия. Некоторые упрекнули юмориста в том, что в России он никогда не выступал в селах, а теперь  - пожалуйста. Тем временем, один из фолловеров прямо спросил, почему Максим сбежал из страны.

«Не сбежал. Не прячусь. Работаю», - не стал тянуть с ответом Галкин.

Напомним, ранее пользователи Сети заметили, что во время выступления юмориста зрительный зал «окрасили» в сине-желтый цвет – цвет украинского флага.  

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