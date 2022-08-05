«Не просто предала, продала»: названа сумма, за которую Вайкуле скакала с флагом по сцене

Недавний акт Лаймы Вайкуле, которая после концерта в Паланге выскочила на сцену с флагом, многие расценили как акт отречения от львиной доли поклонников постсоветского пространства.

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Политик Роман Худяков и вовсе назвал его «предательством».

«Конечно же, певица Лайма Вайкуле не просто предала, но и продала Россию. Продюсер сообщил о «внушительном» гонораре, который она получила за демарш с украинским флагом в литовской Паланге. Но постеснялся озвучить цифру. Может, для него она и «внушительная». В евро. Но для представителя российской эстрады — смехотворная. Переведу сразу в рубли. 300 тысяч рублей. Это, в принципе, стандартная такса за концертное выступление бывшей «звезды» эстрады Лаймы Вайкуле», — написал Роман Худяков в своем телеграме.