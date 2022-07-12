«Не просто глупый человек»: Солнцев пристыдил пиарщика Бузовой

Шоумен Рустам Солнцев в «Телеграме» пристыдил пиарщика певицы Ольги Бузовой Антона Богославского.
«Пиарщик Бузовой — не просто глупый человек, который своими заботами превратил Ольгу в главную тупицу этой страны, но и «забыл» упомянуть что МХАТ им Горького — театр Дорониной и Олю оттуда вынесли сразу после ее двух провальных появлений».
Напомним, что Ольга Бузова выступала на сцене МХАТа имени Горького в прошлом году.
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Антон Богославский не так давно заявил, что о МХАТе имени Горького вспомнили все после появления в театре Ольги Бузовой. По его мнению, театр сразу стал ведущим в стране.