«Не просто глупый человек»: Солнцев пристыдил пиарщика Бузовой

Как отметил шоумен, Антон Богославский превратил певицу в «главную тупицу страны».
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Шоумен Рустам Солнцев в «Телеграме» пристыдил пиарщика певицы Ольги Бузовой Антона Богославского.

«Пиарщик Бузовой — не просто глупый человек, который своими заботами превратил Ольгу в главную тупицу этой страны, но и «забыл» упомянуть что МХАТ им Горького — театр Дорониной и Олю оттуда вынесли сразу после ее двух провальных появлений».

Напомним, что Ольга Бузова выступала на сцене МХАТа имени Горького в прошлом году.

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Антон Богославский не так давно заявил, что о МХАТе имени Горького вспомнили все после появления в театре Ольги Бузовой. По его мнению, театр сразу стал ведущим в стране.

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