«Не просто глупый человек»: Солнцев пристыдил пиарщика Бузовой

Напомним, что Ольга Бузова выступала на сцене МХАТа имени Горького в прошлом году.

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Антон Богославский не так давно заявил, что о МХАТе имени Горького вспомнили все после появления в театре Ольги Бузовой. По его мнению, театр сразу стал ведущим в стране.

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