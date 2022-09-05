Не прошел кастинг: Сергей Жуков рассказал, как Иван Ургант хотел попасть к нему в группу

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков показал в соцсети кадры с выступления, на которых поет вместе с Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым и Александром Цекало. И написал, что это – фрагмент кастинга, на котором он собирался сколотить новый коллектив.

«Собирал как-то новый состав в группу, но ребята не прошли кастинг. Хотя бэк-вокал ничего, да?» - написал Жуков.

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Все вместе звезды спели песню «Он тебя целует», и подписчики оценили исполнение. «Вас не перепеть», «Слабенькие ребята», «Забавно», - написали люди в комментариях.