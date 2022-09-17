«Не продаю свое мнение»: Галкин* прокомментировал статус иноагента

В пятницу, 16 сентября, Министерство юстиции РФ включило Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. Юморист не стал отмалчиваться и прокомментировал новость, опубликовав видео в соцсети.
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Супруг Аллы Пугачевой подчеркнул, что не считает себя в чем-либо виноватым.
«Я не занимаюсь политической деятельностью, занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой. Если обращаюсь к подписчикам вне жанра, то делаю это искреннее, она не оплачивается у приличных людей», — высказался артист.
Галкин заверил, что не получает деньги за озвучивание своей позиции от каких-либо стран, а делает это по доброй воле.
«Не продаю свои мысли, мнение. Не занимаюсь торговлей совестью. Я как раньше шутил над политиками, так и продолжу. Это мое право на труд и моя свобода слова», — подытожил Максим.
Супруга комика ситуацию пока не прокомментировала.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.