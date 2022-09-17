«Не продаю свое мнение»: Галкин* прокомментировал статус иноагента

В пятницу, 16 сентября, Министерство юстиции РФ включило Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. Юморист не стал отмалчиваться и прокомментировал новость, опубликовав видео в соцсети.

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Супруг Аллы Пугачевой подчеркнул, что не считает себя в чем-либо виноватым.