Не принимал участия в жизни дочери: Дайнеко засудила бывшего мужа

Певица узаконила сумму алиментов.
Виктория Дайнеко. Фото: Global Look Press

Виктория Дайнеко. Фото: Global Look Press

В начале 2022 года Виктория Дайнеко подала в суд на эск-супруга Дмитрия Клеймана. Певица потребовала определить место жительства их общей дочери Лидии, а также взыскать с бывшего мужа алименты. 

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По информации StarHit, на днях судья огласила свой вердикт по этому делу. По решению суда, девочку оставили жить с Дайнеко.

Клеймана же обязали ежемесячно выплачивать на содержание наследницы по 70 тысяч рублей (вместо 240 тысяч, которые требовала Виктория).

 

Напомним, Дайнеко давно жаловалась на экс-супруга. По словам артистки, барабанщик не принимал участия в жизни дочери.

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