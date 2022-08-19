Не принимал участия в жизни дочери: Дайнеко засудила бывшего мужа

В начале 2022 года Виктория Дайнеко подала в суд на эск-супруга Дмитрия Клеймана. Певица потребовала определить место жительства их общей дочери Лидии, а также взыскать с бывшего мужа алименты.

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По информации StarHit, на днях судья огласила свой вердикт по этому делу. По решению суда, девочку оставили жить с Дайнеко.

Клеймана же обязали ежемесячно выплачивать на содержание наследницы по 70 тысяч рублей (вместо 240 тысяч, которые требовала Виктория).