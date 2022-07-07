«Не примут — значит недостойны»: Прусикин — о своем будущем в России

Музыкант Илья Прусикин в интервью Би-би-си заявил, что не боится за свое будущее в России.
«Мы не боимся примут нас или не примут. Для нас главное делать то, что мы умеем, что мы хотим. Главное для нас снимать крутые песни и делать крутые клипы. А там как будет. Не примут — значит недостойны. Примут — значит отлично, супер».
Как отметил Прусикин, он и его подруга Софья Таюрская сейчас живут по принципу: «Делай, что делаешь и будь, что будет». «Я хотел высказать свою позицию. Это не для одобрения. Поэтому это просто важный месседж», — заметил Прусикин.
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Напомним, что Илья Прусикин еще в начале марта уехал из России. В родную страну он пока возвращаться не планирует.