Не при параде: Анжелику Варум без макияжа подловили на дне рождения мужа Леонида Агутина

В минувшую субботу, 16 июля, свой день рождения отмечал известный музыкант Леонид Агутин. Артисту и автору песен исполнилось 53 года.

Эту прекрасную дату Леонид Агутин отмечал в кругу друзей и близких. Снимком, на котором Леонид Агутин предстал в компании жены Анжелики Варум, друзей Оскара Кучеры и тезки Леонида Ярмольника, в микроблоге поделился Кучера.

«Совершенно феерично, впрочем, как обычно, отметили день рождения Леонида Агутина. Братское сердце, спасибо за праздник!» - написал под фото Оскар Кучера.

Интересно, что Анжелика Варум на фото запечатлена без макияжа. Вероятно, праздник проходил в сугубо узком кругу, и супруга виновника торжества решила обойтись без дополнительных украшательств.