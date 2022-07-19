Не при параде: Анжелику Варум без макияжа подловили на дне рождения мужа Леонида Агутина

В минувшую субботу, 16 июля, свой день рождения отмечал известный музыкант Леонид Агутин. Артисту и автору песен исполнилось 53 года.
Эту прекрасную дату Леонид Агутин отмечал в кругу друзей и близких. Снимком, на котором Леонид Агутин предстал в компании жены Анжелики Варум, друзей Оскара Кучеры и тезки Леонида Ярмольника, в микроблоге поделился Кучера.
«Совершенно феерично, впрочем, как обычно, отметили день рождения Леонида Агутина. Братское сердце, спасибо за праздник!» - написал под фото Оскар Кучера.
Интересно, что Анжелика Варум на фото запечатлена без макияжа. Вероятно, праздник проходил в сугубо узком кругу, и супруга виновника торжества решила обойтись без дополнительных украшательств.
Анжелика Варум и Леонид Агутин с друзьями Леонидом Ярмольником и Оскаром Кучерой. Фото: соцсети
«Анжелика просто супер», «Все похожи почему-то друг на друга», «Какая чудесная компания», - отреагировали на фото поклонники звезд.
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