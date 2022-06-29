«Не пойду в студию»: вдова Грачевского закатила скандал на съемках «Пусть говорят»

Вокруг вдовы Бориса Грачевского Екатерины Белоцерковской неожиданно разгорелся скандал. Актриса решила принять участие в съемках шоу «Пусть говорят», однако в итоге отказалась выходить в студию.

Причиной стало появление в программе подруги Грачевского, журналистки Марианы Саид Шах, с которой Белоцерковская давно не ладит.

«От переживаний, что она столкнется с Саид Шах, у Кати по лицу даже красные пятна пошли. Очень странно ее поведение по отношению к друзьям Грачевского. Борис Мариану при жизни очень любил», — рассказал источник PROZVEZD.

В итоге редакторам удалось успокоить вдову режиссера и она согласилась на съемку.

Напомним, сейчас у Белоцерковской непростые времена. Она до сих пор не смогла вступить с наследство покойного мужа. Актрисе приходится судиться за права на «Ералаш».

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