«Не послали ни рубля»: экс-жена Пьера Нарцисса рассказала об участии в похоронах его родных

Бывшая супруга Пьера Нарцисса призналась, что не получила ни рубля от камерунских родственников певца:

«Нет, их даже нет. Они не послали ни рубля, все делали мы, на наши сбережения, с миру по нитке собрали фанаты и родные. Некоторые очень важные люди, мы не ожидали, пришли на помощь сами, безо всяких напоминаний вышли на связь и первым делом все уладили».

Валерия Калачева внесла сумму, превышающую 300 тысяч рублей, уже в третий раз — оплата за две предыдущие попытки попросту «сгорела». При этом в оплате похорон не помогли ни камерунские родственники певца, ни посольство, сообщает телеканал «360».

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