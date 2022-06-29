Не поняла, зачем Миронов поехал на Донбасс: Шахназаров - о Хаматовой

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова продолжает раздавать интервью латвийским изданиям. Так недавно она заявила, что не поняла поступок коллеги по цеху Евгения Миронова, который съездил на Донбасс.
«Поступок Жени, конечно, трудно понять. Но что его подтолкнуло? Я бы хотела сначала поговорить с Женей, чтобы понять», — заявила Хаматова.
Евгений Миронов. Фото: Global Look Press
Публицист Михаил Шахназаров отреагировал на слова актрисы.
«На ее месте, если бы она была умной женщиной, я бы промолчал. Потому что этой фразой она намекает на то, что его заставили. Она судит обо всех по себе», — сказал Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац».
Напомним, недавно Чулпан Хаматова стала актрисой Нового Рижского театра и заявила, что готова выучить латышский язык.
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