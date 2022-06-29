Не поняла, зачем Миронов поехал на Донбасс: Шахназаров - о Хаматовой

Публицист Михаил Шахназаров отреагировал на слова актрисы.

«На ее месте, если бы она была умной женщиной, я бы промолчал. Потому что этой фразой она намекает на то, что его заставили. Она судит обо всех по себе», — сказал Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац».