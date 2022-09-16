«Не понял самое главное»: какую роковую ошибку допустил Максим Галкин, в результате лишившись всего

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Журналист Денис Сорокин в беседе с «Экспресс-газетой» объяснил, что муж Аллы Пугачевой допустил одну большую ошибку, стоившую ему карьеры и возможности вернуться в Россию.

«Он оказался глупым. Потому что не понял самое главное правило артиста: не нужно лезть в политику! Политики сами разберутся и найдут компромисс, а артисты… Галкин поставил на своей карьере жирное пятно. Я думаю, Максим не понимает, что происходит на самом деле, - он просто повелся», - убежден обозреватель.