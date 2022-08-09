«Не понимают, что происходит и за что они заплатили»: Собчак оценила концерт Галкина на латышском

Телеведущий и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин продолжает зарабатывать в Европе. На этот раз с концертами он выступил в Латвии. Причем, один из них он начал на латышском языке.
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Быструю адаптацию к новым условиям успели оценить многие. Телеведущая Ксения Собчак также высказалась на эту тему. Она убеждена, что знание латышского для Галкина только в плюс.
«Хорошо, что пока не полностью. Плохо, что скоро от него этого вполне себе могут потребовать. «Россияне вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили» - актуально, скажем так, не только для Латвии», - уверена светская львица.