«Не понимают, что происходит и за что они заплатили»: Собчак оценила концерт Галкина на латышском

Телеведущий и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин продолжает зарабатывать в Европе. На этот раз с концертами он выступил в Латвии. Причем, один из них он начал на латышском языке.

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Быструю адаптацию к новым условиям успели оценить многие. Телеведущая Ксения Собчак также высказалась на эту тему. Она убеждена, что знание латышского для Галкина только в плюс.