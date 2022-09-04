«Не понимаю, как возвращаться к реальной жизни»: Ивлеева посетовала на бесконечные съемки

Напомним, у звезды должны были пройти съемки реалити-шоу про отношения под названием «Сердце Ивлеевой». Также она записала и выпустила несколько роликов своих YouTube-проектов.

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Кстати, в недавнем интервью 31-летняя Ивлеева объяснила, почему у нее нет детей.