«Не понимаю, как можно так себя вести»: Соколов защитил Варшавера после скандалов с Поргиной и Захаровой

Как отметил актер, директор много сделал для этих актрис.
Андрей Соколов

Андрей Соколов. Фото: Global Look Press

Актер Андрей Соколов встал на защиту директора «Ленкома» Марка Варшавера после скандалов с актрисами Людмилой Поргиной и Александрой Захаровой. О Поргиной он сказал следующее:

«Наблюдаю за происходящим, читаю ее высказывания и абсолютно не понимаю, как можно так себя вести после того, сколько ей и Николаю Петровичу Марк Борисович сделал добра».

Как заметил Соколов, в противостоянии Варшавера и Захаровой «все непросто». Из-за скандала спокойствия в театре пока нет. В то же время Соколов подчеркнул, что Варшавер помог многим людям в театре. Он заметил, что управлять такой махиной, как «Ленком», крайне непросто, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что Марк Варшавер воюет с Александрой Захаровой за творческое наследие Марка Захарова. Поргина же недовольна, что не получает ведущих ролей в спектаклях.

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