«Не понимаю, как можно так себя вести»: Соколов защитил Варшавера после скандалов с Поргиной и Захаровой

Как заметил Соколов, в противостоянии Варшавера и Захаровой «все непросто». Из-за скандала спокойствия в театре пока нет. В то же время Соколов подчеркнул, что Варшавер помог многим людям в театре. Он заметил, что управлять такой махиной, как «Ленком», крайне непросто, сообщает «СтарХит».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Марк Варшавер воюет с Александрой Захаровой за творческое наследие Марка Захарова. Поргина же недовольна, что не получает ведущих ролей в спектаклях.